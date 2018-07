Sul treno con la coca purissima: pusher pendolare preso e condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Pendolari della droga. Pronti a rifornire i pusher del territorio pesarese. Addirittura con cocaina pura al 98%, dunque di primissima scelta pronta a essere tagliata e rivenduta al dettaglio. Ma questa volta il piano è saltato. Un marocchino residente a Bologna è arrivato in stazione del treno a Pesaro, pronto a incontrarsi con chi doveva.Ma gli uomini della Questura di Pesaro, durante una serie di controlli, lo hanno fermato e perquisito. Il giovane sulla trentina aveva addosso ben 60 grammi di cocaina, purissima. Di qualità molto, molto alta. E’ stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri mattina ha patteggiato di fronte al giudice Giacomo Gasparini. Per lui una sentenza di 3 anni e sei mesi, dunque senza sospensione della pena. Dovrà restare in carcere.