PESARO «La sede di Muraglia per il nuovo ospedale di Pesaro è stata imposta dal sindaco Ricci, quindi Biancani smetta di gettare benzina sul fuoco e lasci perdere le polemiche inutili». Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Baiocchi, presidente della commissione Sanità, replica al vicepresidente del consiglio Pd Andrea Biancani che martella, quasi ogni giorno, per biasimare i ritardi della Regione sul nuovo presidio di Muraglia.



Non definita



«La situazione non è stata in alcun modo ancora definita - contrattacca Baiocchi -. Il consigliere regionale Pd sa benissimo che le valutazioni tecniche si rendono necessarie in seguito alla decisione, ed è bene ricordarlo, con la quale il Comune ha praticamente imposto alla Regione, e pure con il “ricatto”, la scelta del sito dove costruire il nuovo ospedale. Non dimentichiamo le parole del sindaco Ricci: “La politica urbanistica la fa il Comune e l’ospedale sarà costruito a Muraglia, la Regione la smetta di perdere tempo, il presidente Acquaroli rispetti i patti, il Comune non farà mai una variante al Prg, né rilascerà permessi per costruire a Case Bruciate”». Ipse dixit, sul verbum di Ricci non ci sono dubbi. «Il buon senso e la volontà di fare tutto quello che il Pd non ha realizzato in 30 anni, in primis il nuovo ospedale - aggiunge Baiocchi -, ha portato la Regione a convergere sulla decisione di Muraglia, pur consapevoli dei pro e dei contro che questa scelta avrebbe comportato. Ora i tecnici e la direzione generale dell’Ast stanno facendo le opportune valutazioni per lo spostamento di alcuni reparti e servizi, com’è normale che sia, garantendo la continuità delle prestazioni».



L’investitura



Andrea Biancani, già investito dal sindaco Ricci del ruolo di candidato alla guida di Pesaro (insieme al vicesindaco Vimini), «spara giornalmente informazioni, per lo più imprecise e sommarie, che hanno solo l’effetto di creare panico tra le persone, le famiglie e gli operatori sanitari. Sarebbe molto più logico che lo stesso, visto il ruolo istituzionale che ricopre, collabori per trovare le soluzioni tecniche più giuste e sostenibili».

E Baiocchi mette in chiaro che «la Regione non ha in alcun modo intenzione di spogliare la città di nulla. Vale la pena ricordarlo, per chi avesse la memoria corta, che il reparto Materno Infantile di Pesaro è stato chiuso dal governo Ceriscioli, di cui Biancani faceva parte come consigliere, e poi riaperto dalla nostra Amministrazione regionale dopo una mozione di indirizzo da me presentata». Ma a che punto sono le operazioni per Muraglia?



A che punto siamo



«La giunta Acquaroli procederà alla costruzione di un nuovo ospedale a Pesaro con un investimento stimato attorno ai 200 milioni di euro - chiarisce -. Forse il Pd, vedendo che altri riescono dove loro non sono riusciti negli ultimi 30 anni, denigrano coloro che daranno una nuova struttura d’avanguardia alla seconda città delle Marche. Comprendiamo l’ansia elettorale del Pd, ma si abbia almeno la decenza di non speculare su tematiche così delicate e complesse che sono frutto, come spesso accade, dell’arroganza dell’amministrazione pesarese. Si lasci lavorare i tecnici e siamo fiduciosi che si troverà una soluzione nell’interesse di tutti».