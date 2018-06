Lo sponsor MyCicero lascia e il volley femminile rinuncia alla Serie A1

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il Volley Pesaro rinuncia alla Serie A1. La società ha emesso un comunicato nel tardo pomeriggio di ieri, per rendere pubblica la notizia peggiore. Dopo la lunga rincorsa alla massima categoria, arriva l’uscita di scena dalla porta di servizio per la seconda volta in cinque anni. Un verdetto durissimo da accettare. «La società Robur Volley Pesaro comunica con grande rammarico e immenso dolore che, dopo aver analizzato la copertura di budget raggiunta alla data odierna, insufficiente ad affrontare in maniera dignitosa il prossimo campionato di Serie A1, dopo avere informato le istituzioni comunali e prendendo atto della rinuncia a proseguire il rapporto da parte della MyCicero, quale conseguenza del mancato appoggio del territorio alla squadra, ha informato la Lega Femminile di Serie A che non presenterà l’iscrizione al campionato di Serie A1 di volley femminile per la stagione 2018/19 prevista quale ultimo termine entro domani (oggi –ndr) 28 giugno alle 12».Si lavorava da mesi per la copertura, che però non si è trovata. Una sconfitta, grandissima, per la città dello sport che si priva di un pezzo importantissimo e una perdita enorme per il mondo della pallavolo. «Nei prossimi giorni, verrà emesso un comunicato stampa che fornirà ulteriori informazioni sulla situazione che ha portato alla forzata rinuncia alla massima Serie e verrà inoltre spiegato come la società intende proseguire la sua attività giovanile sul territorio», prosegue la nota