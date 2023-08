PESARO Goliardata o furto? Il Palio dei Bracieri lascia l’amaro in bocca ai soci della Pro loco di Candelara. Tanto da far partire una denuncia e la richiesta delle immagini delle telecamere di viodeosorveglianza. A segnalare il fatto sono proprio alcuni contradaioli.



«Domenica sera dallo stand della Pro loco di Candelara è stato sottratto tutto il materiale che i ragazzi e le ragazze utilizzano per la sfilata del Palio. Era stato appoggiato in un carrello dietro lo stand e la mattina doveva essere riposto. A mezzanotte era tutto in ordine ma al mattino, quando siamo andati a smontare, non abbiamo trovato più nulla. Ora, a parte il valore economico, è anche una questione di ricordi, alcune bandiere erano state dipinte a mano e non si riuscirà a rifarle più. Abbiamo contattato subito Marche Multiservizi ma gli addetti si ricordano bene che il carrello era già vuoto quando loro sono passati a pulire».

L'appello



Per i contradaioli non è facile da mandar giù il boccone, così hanno lanciato un appello sul gruppo Facebook Sei di Pesaro Se, cercando di invitare i protagonisti della goliardata (?) a ripensarci. «Nello spirito del Palio è legittima una goliardata, lo possiamo capire ma vi chiediamo di spargere la voce e se sapete qualche cosa scriveteci anche in privato. Chiedo ai Capi Contrada di farsi promotori presso le loro Contrade di questo appello e se qualcuno anche in forma anonima sa o ha visto qualche cosa ci faccia sapere». L’affare è più serio del previsto tanto che i ragazzi sottolineano di aver «sporto denuncia» e di aver «contattato i proprietari delle telecamere in zona» per avere le immagini del momento del furto.

Poi la chiosa: «Il Palio è divertimento, fatica, gioia, amicizia ma non è far sparire così del materiale che difficilmente si potrà riacquistare»