PESARO - La contrada di Villa Fastiggi a vincere l’undicesima edizione del Palio dei Bracieri a Rocca Costanza, bissando il risultato del 2022. Un’accesissima e combattuta finale che, dopo le semifinali del pomeriggio, aveva ai nastri di partenza (ieri alle 20,30) i campioni in carica di Villa Fastiggi, Santa Maria dell’Arzilla (che trionfò nel 2015 e nel 2018), Tombaccia (che ha ben 3 vittorie nel suo carnet nel 2013, 2016 e 2018) e Pantano, vincitrice nelle prime due edizioni (2011 e 2012). In pratica erano in finale tutte le contrade vincitrici di tutte le precedenti edizioni. Una gara mozzafiato che ha visto Tombaccia e Villa Fastiggi tenere in alternanza la testa della gara, fino a quando, al terzo giro non è stato evidente il distacco. Villa Fastiggi vince per il secondo anno consecutivo la gara che «è ormai entrata nel cuore di tutti i pesaresi», come sottolinea l’ideatore Massimiliano Santini. «In questi 11 anni si sono alternati un sacco di generazioni di ragazzi: è un evento che aggrega e una festa meravigliosa». E chissà che dal prossimo anno ad essere premiati possano anche esserci i più piccoli che hanno già dimostrato di amare il Palio organizzando, nei quartieri, delle piccole sfide.



Tutto è partito nel pomeriggio infuocato a Rocca Costanza, con le semifinali che sono iniziate alle 18. Erano 16 le contrade in gara, per 4 giri intorno alla Rocca con 4 coppie di concorrenti per giro che, nonostante il caldo, hanno affrontato la gara con il solito grande entusiasmo, reggendo i bracieri (del peso di 20 chili) nel l’impervio percorso. Tutto dipende soprattutto dall’equilibrio dei due corridori nella corsa, che, legati dal braciere, devono mantenere lo stesso ritmo mentre percorrono il perimetro delle mura di Rocca Costanza. Grande, festoso e colorato, come sempre, il tifo sia dietro le transenne, nel fossato, che dal numeroso pubblico che assiste dalla strada.

Dopo i sorteggi effettuati dalla giuria, nella prima batteria c’erano i detentori del titolo 2022, il quartiere di Villa Fastiggi che ha passato il turno, distaccando le squadre di Muraglia, Pozzo e Villa Ceccolini.



Nella seconda semifinale lotta fino alla fine tra Vismara e Santa Maria dell’Arzilla (che trionfò nel 2015 e nel 2018), ma l’apparente vittoria di quest’ultima è stata contestata per delle irregolarità alla partenza. Riunione dei giudici e prima var della storia del Palio, con una discussione che si è fatta molto accesa, ma viene confermata la conquista della finale da parte di Santa Maria dell’Arzilla che batte Vismara, Case Bruciate e Soria. Un peccato che, a seguito delle discussioni, la contrada di Vismara abbia abbandonato il Palio.



«Il bello del Palio è anche che chi perde non la prende benissimo. - ha commentato il sindaco Matteo Ricci - Sono molto contento perché sono sempre più giovani i ragazzi che partecipano ed è sempre più la festa dei giovani della città». Ricci fa anche i complimenti a tutte le contrade «per gli eventi che organizzano nei giorni precedenti e per la passione di ognuno di loro», ma sottolinea anche che «deve rimanere una festa dei giovani, il comune darà sempre il suo contributo, ma sono loro i veri protagonisti e loro che devono organizzarla, non avrebbe senso se fosse una festa del comune». La gara è poi proseguita con la terza batteria, dove Tombaccia ha mantenuto il vantaggio fin dai primi giri e ha battuto Candelara, Centro mare e Villa San Martino. Infine, Pantano si è aggiudicata l’ultimo posto nella batteria finale, battendo Montegranaro, Porto e Santa Veneranda.