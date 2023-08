Siligata, inaugurata la nuova maxi rotatoria da 900mila euro: ora la Statale 16 (allo svincolo per Fiorenzuola) è più sicura. Il video

PESARO - Le Siligate, da oggi, sono più sicure. Inaugurata alle 18 la nuova rotatoria che smisterà il traffico in direzione Fiorenzuola e verso Pesaro città. Anas (società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) ha infatti aperto al traffico una nuova rotatoria lungo la strada statale 16 “Adriatica” in località La Siligata (km 229,850), nel comune di Pesaro, in corrispondenza dell’intersezione con la strada comunale per Fiorenzuola di Focara.

Guarda il video

Opera da circa 900.000 euro

Poco fa, oggi 1 agosto 2023, il taglio del nastro del sindaco Matteo Ricci insieme all'assessore Belloni e al consigliere regionale Biancani. L’opera, per un investimento complessivo di circa 900mila euro, consente di eliminare le svolte a sinistra migliorando notevolmente i livelli di sicurezza stradale in un tratto interessato da numerosi incidenti. I lavori hanno riguardato anche la realizzazione di nuovo ramo stradale di 130 metri che convoglia all’interno della rotatoria anche l’innesto di “strada della Romagna”, sostituendo un pericoloso incrocio in pendenza in prossimità di una curva.