PESARO Ritorna la ruota panoramica già per il ponte pasquale, attrazione che con i suoi 35 metri di altezza e il suo gusto retrò è una delle strutture fra le più belle d’Italia, e che ci accompagnerà per tutta l’estate da Capitale italiana della cultura. Un’attrazione della famiglia Parisi, che gestisce gran parte delle ruote panoramiche in buona parte d’Italia. Dai prossimi giorni cambierà così la viabilità nelle vie d’ingresso a piazzale della Libertà, si perché, si inizia a montare la ruota, che sarà sempre collocata sul piazzale ma salvaguardando la veduta della Sfera di Pomodoro. Le operazioni di allestimento, che si annunciano imponenti con l’arrivo di tir e autogru, cominceranno da martedì prossimo, 12 marzo, e proseguiranno per almeno 4 giorni, terminando sabato 16.



Le operazioni



«La ruota arriverà a Pesaro la prossima settimana – annuncia Cristian Parisi dell’omonima società Parisi Gerky – la novità di quest’anno e che ne anticipiamo l’inaugurazione, perché sia fruibile già dal ponte di Pasqua. Primo giro inaugurale è previsto per sabato 23 marzo poi la ruota rimarrà fino a metà settembre. Occuperà lo stesso spazio dello scorso anno nella parte verde di piazzale della Libertà, ma cercando massima collaborazione con i prossimi futuri organizzatori delle manifestazioni, che da inizio estate e per tutta la stagione, si terranno al centro del lungomare con palchi e quant’altro. Portiamo una struttura che per estetica e funzionalità è fra le più belle anche se non è la più alta. La nostra è una ruota green, con luci a basso consumo energetico, e abbatte le barriere, grazie ad una cabina pensata per agevolare l'accesso a grandi e bambini con disabilità. Saranno previsti pacchetti agevolati per famiglie e gruppi di turisti».



L’allestimento



La ruota in sostanza verrà innalzata nella stessa postazione dell’anno scorso, a fianco della Palla, sul lato del porto di piazzale della Libertà. Posizione strategica e con una panoramica a 360 gradi, che quest’anno permetterà di vedere dall’alto anche le trasformazioni di Pesaro: per esempio le grandi pannellature firmate Pesaro 2024 che oggi sono poste sull’intero complesso di Villa Marina, ma anche la copertura del nuovo Auditorium Scavolini e la sua struttura, nonchè anche le gru e i cantieri di hotel che si stanno recuperando. Prima di arrivare o meglio di ritornare a Pesaro, la ruota panoramica ha toccato altre città, l’ultima Ivrea lo scorso 20 gennaio in funzione fino al 10 marzo, dove per il taglio del nastro inaugurale non sono mancate sorprese con promozioni, che potrebbero ripetersi anche a Pesaro. Fra queste, una corsa gratis per i primi 50 che si presenteranno al taglio del nastro.



Nel dettaglio



In tutto la ruota si compone di 24 cabine da 8 posti e almeno una di queste sarà attrezzata per disabili. Aperta tutti i giorni ma con orari ancora da definire in questa prima parte della primavera, ma in giorni festivi e nei weekend con ingresso a partire dalle 10,30 per poi riprendere nel primo pomeriggio fino alle 20 mentre nel clou dell’estate si potrà salire fino alla mezzanotte, e sarà illuminata da quasi 6 mila led.