PESARO - Raccolta dei rifiuti in centro storico, la rivoluzione è compiuta. Come da programma sono terminati giovedì i lavori di Marche Multiservizi per l’installazione delle 17 nuove isole ecologiche informatizzate della raccolta differenziata nella Ztl del centro storico che si aggiungono alle 6 già attive da fine 2022. In totale sono dunque 23 i contenitori della differenziata.

APPROFONDIMENTI L'INCONTRO Pesaro, cassonetti intelligenti in centro storico: il via dal 5 febbraio. Mercoledì assemblea pubblica in Comune per sapere come funzionano LA DIFFERENZIATA Arrivate le nuove ecoisole smart nel centro di Pesaro: ecco la mappa. Ora l’assemblea per le istruzioni, malumori per i parcheggi cancellati

Come usufuire

Per usufruire dei cassonetti intelligenti è necessaria la carta Smeraldo: ne sono già state ritirate 600 nella prima giornata di distribuzione. Da lunedì 5 febbraio tutti i residenti, sia le famiglie sia i negozi e le imprese, devono utilizzare esclusivamente le ecoisole, cioè i raggruppamenti di contenitori ormai noti a tutti e soprannominati “lumaconi” che permettono di effettuare in un un’unica sede lo smaltimento separato di carta e cartone (blu), plastica e lattine (giallo), vetro (verde), organico (marrone) e indifferenziato (grigio). Ma prima dell’addio definitivo al “porta a porta” è prevista una fase intermedia di passaggio per familiarizzare con il nuovo sistema. Questo lunedì, 22 gennaio, entrano in funzione i contenitori smart, mentre l’ultimo giorno di ritiro sotto casa è sabato 3 febbraio. «Per due settimane vengono mantenuti entrambi i metodi di conferimento dei rifiuti, così da facilitare i cittadini nell’adeguamento al modello di raccolta. Un’ottima risposta al nuovo metodo, oltre 100 persone hanno partecipato alla recente assemblea pubblica», informa Marche multiservizi. La tessera con chip che apre il cassonetto è sempre in distribuzione.

«Ai contenitori intelligenti si può accedere solo utilizzando la carta Smeraldo che si può ritirare fino a martedì 23 gennaio, dalle 10 alle 19, nella sede del Quartiere 1 Centro storico, in via Gavardini 10. Al di fuori di queste date, per ottenere la tessera magnetica è necessario recarsi allo sportello Clienti di Mms, in via Mario del Monaco. Nella prima giornata di ritiro della carta di giovedì si è registrata un’affluenza molto alta, con circa 600 utenti che si sono presentati allo sportello di Marche multiservizi - afferma la multiutility -. La tessera spetta alle utenze domestiche e delle attività economiche che rientrano nel perimetro della Ztl. Devono presentarsi l’intestatario della Tari o un familiare convivente, nel primo caso, e i legali rappresentanti della ditta, se si tratta d’imprese. È possibile, in ogni caso, delegare un’altra persona rispetto al titolare compilando un modulo». Grande afflusso alle assemblee per le spiegazioni ai residenti.

L’interesse

A riprova dell’interesse e della risposta dei cittadini per quanto riguarda il nuovo modello di raccolta, c’è da registrare anche l’ottima partecipazione alla seconda delle tre assemblee organizzate da Marche Multiservizi, in collaborazione con il Comune, per informare i cittadini su come cambia la raccolta differenziata in centro storico. Nella sala del consiglio comunale, a fare domande all’assessore all’Operatività Enzo Belloni e al responsabile dell’ufficio Progettazione di Marche multiservizi Marco Bonetto, erano presenti oltre 100 residenti. La terza e ultima assemblea si svolgerà martedì 30 gennaio alle 18,30 sempre nella sala del consiglio.