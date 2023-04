PESARO Locali e movida, riparte la stagione fra conferme e new entry. Sul lungomare pesarese c’è aria di novità e già dalle prime riaperture si vedono quali saranno i luoghi traino della stagione 2023. Bastano le prime riaperture di aprile per capire come il cuore pulsante della movida si stia spostando dal centro di viale Trieste e Levante a Strada fra i due porti direzione lo spiazzo della nuova darsena dove si radunano centinaia di giovani all’ora dell’aperitivo. È la Vela di Andrea Martinelli, il nuovo centro della movida pesarese. Il segnale era già stato dato l’anno scorso, quest’anno la tendenza non solo si rilancia ma si conferma: le foto che girano sui social immortalano la meglio gioventù che ha voglia di divertirsi in massa. E che soprattutto è tanta. Nei weekend d’aprile l’ampia zona a parcheggio è stata presa d’assalto.



Che cosa cambia



«Nessun rischio sicurezza - commenta il giovane gestore - ad eccezione dell’exploit per l’inaugurazione di Pasqua, abbiamo scelto un format dove l’intrattenimento e la musica si ferma intorno alle 21.30, abbracciandolo cioè tutta la fascia del pomeriggio fino all’apericena e senza nessun fastidio per residenti o altre attività vicine. Senza dubbio c’è bisogno di uno snodo molto ampio e di “sfogo” per organizzare eventi e musica, e questo permette di fare divertire in una location unica come il porto, tantissimi ragazzi, che restano in città e la vivono. Dall’inizio estate- prosegue- la Vela prolunga l’orario di apertura del cocktail bar fino alla mezzanotte. Non faremo feste o serate live ogni sera o ogni weekend dell’estate, ma appuntamenti cadenzati. Nell’occasione di eventi con dj, visto il l’afflusso in massa nelle giornate dell’apertura, controlleremo con la vigilanza privata. Nessun problema di rumore, i volumi nell’organizzazione delle serate sono nella media, almeno per ora. Cerchiamo di fare del nostro meglio nell’interesse dei nostri giovani e della città». Al momento ci sono venti vigilantes per garantire la sicurezza nei chioschi e cocktail bar per garantire l’avvio di stagione. È l’impegno confermato da Alessandro Gili per l’agenzia di sicurezza PJ, che ha appena iniziato il servizio di controllo a La Vela.

Dalla colazione al dopo cena

Spostandoci nel tratto terminale del lungomare di Ponente Artevida il ristorantino e chiosco-bar è ripartito con le migliori aspettative. «Un servizio di qualità ma con la voglia di fare divertire la nostra clientela- commenta uno dei giovani soci gestori con Gianfranco Bertelli - rinnovato il menù, solo cucina tradizionale di mare, con l’eccezione di una serata a tema, e da questa stagione siamo aperti anche per le colazioni. La musica? Certo che continuerà. La nostra attività di ristorante e cocktail bar serale ha tutti i permessi del caso. Il nostro impianto audio è stato equalizzato e quindi messo in regola sulla base delle indicazioni per l’ascolto musica in vigore su viale Trieste e certificato da ingegneri del suono. Anche lo scorso anno è stato controllato da personale tecnico e dagli enti competenti. Anzi, proprio l’impianto casse è stato tarato anche in funzione della posizione e dell’esposizione delle camere dell’hotel di fronte».

Le nuove gestioni

Nuove gestioni: l’altra novità arriva dai cambi di gestione di bar e chioschi a Levante. Ha appena aperto i battenti il nuovo Eden Sea la Gintoneria, locale fresco e moderno che riqualifica uno spazio che rischiava altrimenti di perdere di appeal. Mattia Lazzarini, giovane titolare è perentorio: «A mezzanotte stop alla musica - conferma, all’aperitivo per ora si lavora al 50 per cento della capienza, ma è il drink nel dopocena che funziona, e il locale si riempie». Poco più avanti prima del Genica, cambio gestione per il chiosco sulla spiaggia Malè. Ha lasciato Mattia Truffelli, che da questa stagione inizia l’avventura a bagni Due Palme. E al nuovo Malè longue bar e musica, inaugurato proprio sabato arrivano i giovani pesaresi Pietro Angelini e Lorenzo Dragone. E domenica 30 aprile alle 16.30 si prepara l’inaugurazione di Tappo Mare, la versione marinara di Tappo Matto.