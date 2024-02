PESARO - Litiga con la fidanzata poi rifila un pugno a un poliziotto e alla fine viene arrestato con doppia accusa. Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte di giovedì quando un ragazzo di 19 anni ha iniziato a litigare con la fidanzata in via Liverani. Il giovane è già noto alle forze dell’ordine per essersi reso protagonista di atti violenti e di bullismo quando era minorenne ma anche per qualche trascorso giudiziario legato al consumo di stupefacenti.

APPROFONDIMENTI L’UDIENZA Condannato a 3 anni dopo il furto, nel frattempo è libero. Era stato acciuffato da bagnini e bagnanti: non potrà tornare a Gabicce

Le urla volate durante il litigio hanno attirato l’attenzione di alcuni vicini di casa che, senza perdere tempo e rischiare che la situazione degenerasse, hanno chiamato le forze dell’ordine. Anche un paio di giorni prima ci sarebbero state segnalazioni di fatti simili. Fatto sta che il giovane, alla vista dei poliziotti ha reagito in malo modo e ha sferrato un pugno a un agente. E’ stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato, il giovane rimesso in libertà. L’avvocato ha chiesto i termini a difesa per definire il processo.