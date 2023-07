PESARO Si allungano ancora i tempi per la conclusione della prima parte del restyling Piazzale D’Annunzio. Insoddisfatti e arrabbiati gli albergatori di Levante e i colleghi di Apa hotel per l’impossibilità di programmare spettacoli per le famiglie con un’inaugurazione che slitta ormai da agosto. Da ieri infatti è stata pubblicata sul portale web dell’Amministrazione l’ordinanza che dispone una nuova proroga per la chiusura del tratto interessato dal cantiere almeno fino al 31 luglio. In realtà per ciò che riguarda la viabilità, a seguito anche di questa nuova ordinanza, non ci saranno particolari problemi per le attività fra il piazzale e viale Sauro. E gli accessi sono stati garantiti già da tempo.



L’ennesimo rinvio



Ma il problema è l’ennesimo rinvio. E’ la seconda proroga nel giro di due settimane. Un nuovo rinvio per un cantiere in mano all’impresa Tr Costruzioni di Perugia che pare non aver mai fine, anche se si fa notate che la scadenza contrattuale dei lavori è fissata al 12 agosto. Ma manca ancora all’appello la finitura della piazza circolare attorno alla fontana della piazza dove si adagia il casco di Valentino Rossi. Le rassicurazioni date dall’assessore al Fare Riccardo Pozzi solo qualche settimana fa, non bastano a smorzare i toni polemici degli operatori del turismo. In principio era stata promessa un’apertura anche parziale della nuova piazza entro il 15 giugno. Poi si è passati al 30. E poi ancora come ricorda il presidente Apa, in concomitanza della presentazione del calendario dei concerti in piazzale della Libertà, era stata annunciata un’apertura entro il 12 luglio per “sdoppiare” il format.



Di data in data



Successivamente la proroga al 15 luglio e quest’ultima in corso con gran parte delle lavorazioni in stand by fra materiali e consegne che devono arrivare, la posa della pavimentazione e gli orari ridotti, com’è normale che sia per le lavorazioni su strada, in questi giorni da bollino rosso per il grande caldo. Le reazioni: «È il solo piazzale e spazio aperto a disposizione del lungomare lato sud – commenta Romina Cenciarini del gestore dell’hotel Embassy – e invece è un danno d’immagine per noi albergatori nei confronti dei nostri turisti e anche per la città nel suo insieme avere un cantiere aperto nei due mesi estivi per eccellenza, che addirittura non si sa se sia completato prima o dopo Ferragosto». Si perché effettivamente come hanno fatto notare gli stessi albergatori un cartello riporta la consegna dell’opera al 17 agosto. Disagi per attività e bagnanti che percorrono quel tratto di zona mare.



Le rassicurazioni



Nonostante le rassicurazioni dei progettisti, c’è chi fra bagnanti e residenti riferisce che «cantieri del genere, andrebbero organizzati al di fuori della stagione estiva, e invece così ti ritrovi fra questo cantiere e il cantiere del Residence Trieste 100 a poca distanza. Per chi percorre la ciclabile è un percorso a ostacoli». Con un cantiere ancora in ballo, almeno fino alla prima decade di agosto, si è persa secondo Paolo Costantini presidente Apa, l’intera attività di animazione e accoglienza per i turisti.