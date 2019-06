Parte la stagione balneare e tornano i topi d'auto a Sottomonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Prima domenica di mare e primo furto a un’auto in sosta. Quello appena passato è stato di fatto il primo weekend di mare. E tanti bagnanti si sono riversati in spiaggia a Sottomonte.Il parcheggio? Ovviamente a lato della statale, in strada delle Marche. Così come ha fatto un 37enne pesarese che ha lasciato la sua utilitaria sul ciglio della strada. Ma i ladri sono intervenuti forzando la maniglia della sua portiera. Una volta aperta hanno frugato nel cruscotto e qui hanno trovato un portafoglio in pelle. Lo hanno preso e portato via. Il titolare ha sporto denuncia ai carabinieri di Pesaro, aggiungendo che dentro al portamonete c’erano circa 70 euro.