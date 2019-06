Pannelli del tetto smontati: tentato furto notturno all'ipermercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Tentativo di intrusione all’Iper Conad. L’altra sera la Polizia è intervenuta nel Super Mercato a seguito di una segnalazione dovuta a un possibile furto. Una volta sul posto gli agenti della Questura di Pesaro hanno notato che alcuni pannelli del controsoffitto erano stati scardinati dalla loro griglia. Non è chiaro se i ladri siano riusciti a entrare o a quale reparto puntassero vista la composizione modulare della struttura. Ma, forse spaventati, pare non siano riusciti a mettere a segno il colpo. A quanto risulta alle forze dell’ordine non ci sarebbero ammanchi né ai negozi della galleria né all’ipermercato stesso. Il fatto comunque ha fatto propendere i vertici della struttura per un maggior controllo notturno, con un potenziamento delle guardie giurate.