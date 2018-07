La figlia Camilla: «Mamma â€‹uccisa senza motivo Ora vogliamo giustizia»

di Lorenzo Furlani

PESARO - «L’unica cosa che posso dire è che io e i miei familiari chiediamo giustizia, questo Zak ora deve rispondere di ciò che ha fatto». La figlia di Sabrina Malipiero esprime pochi ma chiari concetti, con voce pacata e ferma. Camilla non ama la visibilità. Poche ore dopo l’ingresso nella sua vita della notizia violenta dell’omicidio di via Pantano, aveva telefonato in redazione per chiedere rispetto e riservatezza, prima di rendersi conto del clamore del fatto, che per la sua particolare dinamica ha finito per richiamare a Pesaro gli inviati dei tg e dei giornali nazionali.«È incredibile ciò che è successo - commenta Camilla con una profonda amarezza - morire senza un motivo per una parola storta. Certamente proviamo sollievo a sapere che il responsabile è stato preso ma...» la perdita non può essere risarcita.