Fermato un marocchino che confessa l'omicidio «Un litigio, ho perso la testa»

PESARO - Risolto il giallo dell'omicidio di Pesaro, in via Pantano. In manette è finito un 38enne marocchino, regolare in Italia. E' questo l'esito delle serrate indagini della squadra mobile sull'omicidio di Sabrina Malipiero, 52 anni, commessa in un supermercato.Dopo un pomeriggio e una notte di riscontri investigativi e interrogatori poco dopo l'alba di oggi è stato firmato un provvedimento di fermo firmato da parte dei pubblici ministeri Silvia Cecchi e Fabrizio Giovanni Narbone.Pressato dalle domande degli investigatori, il 38enne, che frequentava la casa della donna, è crollato e ha reso una confessione ai magistrati assistito dal suo avvocato.Il punto opaco delle indagini resta il movente, non chiarito. L'uomo ha parlato di un diverbio con la donna in seguito al quale ha detto di aver perso la testa fino alla violenza efferata. La donna è stata picchiata e colpita alla gola con un coltello, che è tra i coltelli da cucina sequestrati nella casa dalla polizia.La procura esclude che i due avessero una relazione sentimentale e attualmente non ha elementi per qualificare il delitto come femminicidio.Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'omicidio della donna, trovata senza vita in casa a mezzogiorno di sabato dal figlio, sarebbe avvenuto alle 16 di venerdì. A quell'ora il 38enne è entrato in casa della donna.L'uomo in un primo momento ha tentato di difendersi sostenendo che sarebbe giunto nella casa dopo il delitto e avrebbe cercato di salvare la donna. Perciò le tracce di sangue sui suoi vestiti. Ma poi ha ammesso le sue responsabilità.Prima di scappare ha preso alcuni oggetti di bigiotteria e la chiave dell'auto della donna, con cui si è allontanato per un paio di chilometri. Perciò oltre al reato di omicidio gli viene attribuito anche quello di furto.