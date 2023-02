Omicidio Panzieri, il video del fermo del killer in Romania: «Perchè l'hai ucciso?»

PESARO - La testata romena Opinia Timisoarei (opiniatimisoarei.ro) ha pubblicato su Youtube un video relativo all'arresto di Michael Alessandrini, il 30enne pesarese accusato dell'omicidio dell'amico di 27 anni Pierpaolo Panzieri. Il video si riferisce ai primi momenti dell'arresto, quando Alessandrini è scortato in manette nella caserma della polizia. «Perchè lo hai ucciso?» le chiede, in inglese, una reporter. Alessandrini le risponde, sempre in glese «Lo spiegherò dentro» (la caserma). Identica risposta anche al quesito «Perchè sei scappato in Romania», mentre la terza domanda «Lo hai ucciso?» resta senza risposte.