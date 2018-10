Niente ruota, arriva per Natale la torre panoramica alta 75 metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - E che Torre sia, alta 75 metri con annessi e connessi, ovvero il grande anello che porterà ogni volta 60 visitatori a un’altezza tale da offrire una visuale mozzafiato che spazia sull’azzurro del mare, sulla città fino al San Bartolo, l’Ardizio e oltre. L’annuncio arriva dal sindaco Matteo Ricci, che ufficializza la location prescelta. «Dalla metà di novembre, in concomitanza con l’inizio delle manifestazioni natalizie, la Torre svetterà in piazzale della Libertà nei giardini attorno alla Palla di Pomodoro». La notizia era già nell’aria e dalla ruota panoramica alla Torre il passo è stato breve. «Abbiamo scelto di scommettere su un’attrazione unica per la nostra regione e la nostra provincia, seguendo l’esempio di altre città italiane, ma al tempo stesso distinguendoci. La Torre sarà quel “quid” in più che ci consentirà di chiudere in modo spettacolare le celebrazioni 2018 legate al 150esimo Rossini».