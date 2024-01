PESARO - Nuovo ospedale di Muraglia, via libera dell'Anac alla fase due. Si parte con la nomina della commissione che dovrà scegliere il progetto tra i 12 in lizza. La lettera è arrivata in Regione pochi giorni fa, il 23 gennaio. E' firmata dall'Anac, e in sostanza, accende il semaforo verde su tutte le procedure adottate dagli uffici regionali connesse alla gara che ha visto la presentazione di 12 proposte di progettazione. «E' un passaggio importante - commenta l'assessore regionale all'Edilizia Sanitaria e Ospedaliera Francesco Baldelli - con il via libera dell'Anac, procediamo alla nomina della commissione che dovrà valutare i 12 progetti sul nuovo ospedale di Pesaro».

La gara

A settembre era già arrivato un primo disco verde dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, collegato al parere di conformità alla gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, del valore di circa 10 milioni di euro. Uno step che aveva concluso di fatto l’iter regionale propedeutico alla gara per la progettazione del nuovo ospedale di Pesaro, pubblicato a stretto giro di posta nella Gazzetta ufficiale, una delle prime in Italia realizzata con la disciplina del nuovo codice degli appalti. Che ha previsto la possibilità di saltare un livello di progettazione. Nell'ultimo consiglio comunale monotematico sulla sanità si era discusso, in maniera approfondita, anche della nuova struttura di Muraglia. In quell'occasione proprio l'assessore Baldelli, oltre a fornire la notizia dei 12 studi di progettazione che avevano presentato un'offerta, premettendo che si sarebbe dato un peso rilevante alla qualità dell'elaborato nella scelta finale, aveva indicato i tempi di avvio dei cantiere: fine settembre 2024 per la procedura di demolizione e costruzione. Un investimento di 204 milioni di euro complessivi di valore, di cui 21 milioni complessivi di progettazione, con la superficie utile prevista di circa 70 mila metri quadri. All'interno 382 posti letto che potranno arrivare a 460 in caso di emergenza. Resta aperto il nodo della Rsa Tomasello. La maggioranza consiliare, in particolar modo il consigliere Pd Giampiero Bellucci, in occasione del dibattito in assise, aveva chiesto di salvare la Rsa dalla demolizione. Su questo punto, Baldelli ha detto che l’intenzione è di salvaguardarla ma bisognerà verificare, al netto del progetto che sarà presentato, se sarà possibile.

Struttura e viabilità

I prossimi mesi e anni rappresenteranno una sferzata di novità per il quartiere di Muraglia, sia dal punto di vista sanitario, con il nuovo ospedale, ma anche sotto il profilo viario, con la realizzazione della circonvallazione, che concluderà il suo percorso in via Lombroso, proprio davanti all'attuale struttura di Muraglia, che verrà potenziata con l'investimento regionale. Da qui la necessità di rafforzare anche la rete viaria. Il prossimo mese di lavori, fino al 29 febbraio, sarà intenso per Amplia, la società partecipata di Società Autostrade, in vista dell'apertura completa della bretella di Muraglia. Lo svincolo nella zona più vicina a Santa Veneranda, dove è già stato aperto il primo tratto della bretella, è stato dotato di un nuovo rondò, tra Strada Pantano Castagni e la parte finale dell'Interquartieri lato sud. I lavori ora si stanno concentrando sul versante che dal circolo Baratoff prosegue verso via Lombroso. A inizio mese è stata chiusa Strada Carloni: un'interdizione al traffico che durerà per tutto il mese di gennaio e per il prossimo. Poi, come hanno riferito i tecnici di Amplia, non dovrebbe mancare molto all'inaugurazione della circonvallazione, che avverrà quindi, a meno di ritardi, nel periodo primaverile. Il primo stop al traffico, quello più lungo, che aveva interessato Strada Carloni, era avvenuto da ottobre 2022 a marzo 2023.

Gli altri progetti

I lavori delle altre opere accessorie, Bretella Gamba-Pica e circonvallazione di Santa Veneranda, che saranno curati sempre da Amplia, inizieranno presumibilmente nel corso di quest'anno. Poi l’ultimo intervento che verrà realizzato sarà il casello unidirezionale di Santa Veneranda.