Mondo Convenienza rassicura: «Avanti sempre insieme a Marinelli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Alle fibrillazioni sui futuri scenari che si aggiungono al dolore per l’improvvisa morte dell’imprenditore Andrea Marinelli, avvenuta a soli 46 anni, cerca di mettere un freno il gruppo Mondo Convenienza, il principale partner commerciale della Marinelli Cucine.Il gruppo Mondo Convenienza intrattiene da anni una solida ed efficace partnership con le aziende Marinelli, basata anche sulla profonda stima reciproca tra i fondatori: in occasione dell’evento drammatico della scomparsa di Andrea, la famiglia Carosi si è recata immediatamente a Pesaro per manifestare il proprio cordoglio e ribadire la propria vicinanza alla famiglia Marinelli. «La scomparsa improvvisa di Andrea Marinelli è un evento che rattrista profondamente tutti – rimarca una nota del gruppo - Mondo Convenienza sta vivendo un momento di lutto per una cara persona, e di cordoglio per la sua famiglia. Da anni i tecnici di Mondo Convenienza e delle aziende Marinelli collaborano per il continuo miglioramento della qualità e dei processi, con reciproca soddisfazione: Mondo Convenienza afferma che le due aziende continueranno la propria collaborazione industriale di successo». Intanto la Procura ha affidato l’incarico di effettuare l’autopsia sul corpo di Andrea Marinelli: l’esame verrà effettuato lunedì mattina a Pesaro. I funerali si svolgeranno mercoledì alle 9.30 nel Duomo di Pesaro, martedì alle 18.30 ci sarà il rosario.