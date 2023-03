PESARO Lo choc nel tornare indietro con la memoria e nel rivivere in un racconto-testimonianza quanto avvenuto in quella calda giornata estiva, quando al mare uno sconosciuto l’avrebbe seguita, avvicinata e molestata. La vittima è una studentessa di 14 anni. Ieri mattina si è tenuto incidente probatorio davanti al gip del tribunale di Pesaro per cristallizzare il racconto della ragazzina che ha ripercorso e ricostruito davanti al giudice il traumatico episodio avvenuto la scorsa estate. Un racconto avvenuto in audizione protetta.

Secondo la denuncia presentata dai familiari della giovanissima, la minorenne stava uscendo da un centro estivo che si era tenuto in zona mare, sulla spiaggia, quando sarebbe stata avvicinata da un pesarese sulla cinquantina in moto. L’uomo con una scusa avrebbe cercato un contatto quindi avrebbe iniziato a importunarla pesantemente avvicinandosi fino a fermarla e molestarla pesantemente con dei palpeggiamenti. A quel punto la ragazzina è riuscita a divincolarsi e a scappare fino a raggiungere casa. Non è stato facile e non ha contribuito a far passare lo choc perchè l’uomo l’ha comunque pedinata e seguita incutendole timore e angoscia fino all’abitazione dove la 14enne si è rifugiata raccontando tutto ai genitori che hanno sporto querela. Una volta depositata la denuncia sono quindi iniziate le indagini per ricostruire l’accaduto. Nella zona c’erano delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato la scena. L’uomo indossava un casco aperto e dal video si sarebbe risaliti alla sua identità fino alla formalizzazione della denuncia per atti sessuali su minorenne. Il 50enne è difeso dall’avvocatessa Luciana Piselli mentre la ragazzina ieri è stata assistita nella ricostruzione dall’avvocatessa Cecilia Ascani.