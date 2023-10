PESARO Alza troppo il gomito e inveisce contro l’anziano che la ospitava. La sua giornata alcolica finisce in cella di sicurezza. Il fatto è avvenuto venerdì pomeriggio quando una 48enne moldava ha dato in escandescenze. Era ospite di un 80enne nel quartiere di Vismara, in attesa di trovare una sistemazione come badante.

Quando l’anziano è rientrato a casa dopo la spesa l’ha trovata completamente ubriaca. La donna ha iniziato a inveire così l’80enne ha dato l’allarme ai parenti. Una volta giunti sul posto, le hanno chiesto di andarsene e di prendere le sue cose. Ma lei ha reagito in malo modo spintonando i presenti e accanendosi contro le suppellettili di casa. Non c’era altra cosa da fare se non chiamare le forze dell’ordine che sono arrivate sul posto e hanno cercato di riportare la calma.

Ma alla vista delle divise, la donna ha dato in escandescenze scagliandosi contro tutto e tutti. Era implacabile, tanto che gli agenti hanno dovuto arrestarla con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamenti e violenza privata. Smaltita la sbornia, la donna si è presentata ieri mattina in tribunale per l’udienza di convalida. Mortificata e con senso di vergogna, ha chiesto scusa a tutti per quanto successo. Il giudice ha convalidato l’arresto e la donna è stata rimessa in libertà. L’avvocatessa Maria Elena Cortiglioni ha chiesto i termini a difesa. La donna ha un precedente simile perché pare che non sia nuova alle alzate di gomito.