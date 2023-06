PESARO Parole da una poesia di Rimbaud, sono i versi che la famiglia ha scelto per ricordare Martina Mazza, riportati sul necrologio. Tocca il cuore quel “Ciao mamma” il saluto del suo piccolo. Oggi familiari, conoscenti e amici, si ritroveranno al cimitero dell’Ulivo di Fano, per una commemorazione laica e con rito civile all’aperto, intorno alle 16.30.



Il dolore



Ieri Nina, cugina di Kevin il 27enne rimasto gravemente ferito nello schianto insieme ad Alessia, la sorella di Martina, e Giusy che a Martina era molto legata, hanno raccolto le parole dei familiari dall’ospedale Torrette di Ancona dove sono ricoverati i due ragazzi. «Kevin sta un po’ meglio diciamo, da ieri ha ripreso finalmente a respirare da solo. Il peggio sembra passato. I medici parlano però di un recupero lento, ci vorrà almeno un mese prima che possano uscire dall’ospedale. Entrambi sono coscienti ma frastornati e per ora pochi i ricordi di quel tragico impatto. Alessia e Kevin hanno chiesto di Martina, dove fosse ma tutti noi familiari abbiamo scelto di aspettare qualche giorno prima di rivelare loro il tragico epilogo di quello schianto, almeno fino a quando le loro condizioni cliniche non si stabilizzeranno ulteriormente. Alessia ha diverse fratture e dovrà subire altri interventi». Anche il bambino non sa che la sua mamma non c’è più. Oggi nel giorno dell’ ultimo saluto chiunque avrà piacere potrà leggere una frase o un ricordo dedicato a questa mamma.