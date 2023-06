PESARO - Il cordoglio, la preghiera e la speranza. Sentimenti comuni a due famiglie sotto choc, ma che aspettano di poter salutare la loro Martina e al tempo stesso attendono con ansia che Alessia e il fidanzato Kevin, si riprendano dal coma farmacologico. Intanto è un continuo susseguirsi di ricordi e scatti felici di Martina postati sui social dalla compagnia di amici di Montecchio e da quanti le volevano bene.

In attesa del nulla osta del magistrato per il dissequestro della salma di Martina Mazza, i genitori hanno deciso che sarà celebrato un momento di ricordo, in forma civile al cimitero dell’Ulivo di Fano, prima della cremazione. Non sarà infatti effettuata nessuna autopsia. «Non c’entravano nulla Martina, Alessia e Kevin con tutto questo. Qualcosa che si poteva evitare e che non dovrebbe mai più accadere a nessuno – dice Nina, cugina di Kevin - la speranza della nostra famiglia e di quella di Martina è riposta nelle prossime ore».



«Noi preghiamo tutti perché possano riprendersi, anche se dopo questa tragedia sarà difficile tornare come prima» Si avverte tra familiari e amici quanto Martina fosse apprezzata per il suo essere tenace, per non aver mai avuto paura di lavorare e come il suo bambino fosse al centro della sua vita. « Ci auguriamo - aggiunge Nina - che Alessia e Kevin si facciano forza proprio per il bambino che ha bisogno di tutti noi. Alessia da ieri è stata giudicata fuori pericolo, ha riconosciuto suo padre. La sua situazione generale è in fase di valutazione e persiste l’amnesia sull’incidente. Risulta ancora confusa per il violento trauma cranico subito. Kevin resta ancora in prognosi riservata. Solo a tratti è cosciente e ha subito un intervento chirurgico complesso. Il momento di raccoglimento per salutare Martina sarà aperto anche se è espresso desiderio dei familiari avere una cerimonia intima.



Amiche e amici di Martinahanno espresso il desiderio di poter partecipare nel giorno del saluto che deve ancora esere stabilito. Sperano che l’acceso possa essere aperto, proprio perché questa ragazza morta così tragicamente, merita di essere ricordata e salutata per l’ultima volta da tutti coloro che l’hanno conosciuta, amata o anche solo incrociata in un pezzo di vita.