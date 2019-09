Marijuana nascosta nel reggiseno ​per il fidanzato in carcere: arrestata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - E’ entrata in carcere per andare a trovare il compagno, detenuto per questioni di droga, ma è stata arrestata dagli agenti della polizia penitenziaria perché trovata in possesso, celato nel reggiseno, di varie dosi di marijuana destinate o al compagno o allo spaccio interno.Spiega Nicandro Silvestri, segretario regionale del Sindacato autonomo polizia Penitenziaria Sappe: «L’episodio è accaduto martedì mattina all’interno della casa circondariale di Pesaro. La donna, 39 anni, residente a Pesaro era entrata per andare a trovare il fidanzato. Arrivata nella saletta adibita ai controlli, è stata controllata da una agente che si è accorta che sotto il reggiseno c’era della sostanza, risultata essere poi marijuana». Marijuana poi trovata anche nella borsa lasciata all’ingresso e a casa dove è stata rinvenuta una piant. La 39enne è stata arrestata per spaccio con l’aggravante che il fatto è avvenuto in carcere. Ieri il gip ha convalidato l’arresto rimettendola in libertà.