Spinellata di gruppo nel parcheggio multipiano: quattro ragazzi nei guai

FALCONARA Spinellata di gruppo nel parcheggio multipiano, ma i carabinieri rovinano la festa: quattro ragazzi nei guai.Attorno a mezzanotte i ragazzi, tutti residenti ad Ancona, sono stati pizzicati dai carabinieri della tenenza di Falconara al parcheggio multipiano di via 8 marzo, quello finito nel mirino dei residenti esasperati dal trambusto di bande di giovani che sbraitano fino alle ore piccole. Sorpresa. All’arrivo dei militari, i ragazzotti hanno subito tentato di disfarsi di uno spinello con 1 grammo di marijuana, salvo poi arrendersi all’evidenza e ammettere di farne consumo tutti insieme: e tutti e quattro - tra i 19 ed i 21 anni, uniti pure nella cattiva sorte - sono stati denunciati alla Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente, avviando così la procedura che comporta un campionario di noie assortite: sospensione della patente di guida, di eventuali licenze di porto d’armi, sospensione di passaporto, giusto per fare qualche esempio.