PESARO Ancora grande la generosità dimostrata dagli alunni, dalle insegnanti e poi dalle famiglie degli studenti del Liceo Marconi nella nuova raccolta di cibo per il progetto Vivere Solidale.

La consegna

Circa 100 scatoloni per 1100 kg di cibo raccolti che saranno distribuiti agli enti caritatevoli e quindi alle persone più bisognose grazie al Banco Alimentare. Insegnanti e alunni insieme alla presidente del Banco Alimentare Silvana Della Fornace e al direttore Salvatore Antonelli si sono incontrati a scuola per la consegna dei pacchi cibo. L'obiettivo del progetto è scoprire come si può affrontare il problema dello spreco alimentare, come si realizza il recupero, come si distribuisce il cibo in eccedenza agli indigenti e come si ottiene un triplice beneficio (ambientale, economico e sociale) con un incremento di maturità e consapevolezza della persona attraverso un gesto concreto di dono. «Il senso di questa esperienza è far percepire la realtà a questi ragazzi, verificare con mano il senso della solidarietà e generosità è un valore educativo enorme che li aiuta a crescere – spiega Luca Pedini insegnante di religione Liceo Marconi di Pesaro - ogni anno di questa iniziativa ci meravigliamo, da un lato l’attesa di questo momento e alla fine i risultati che si raccolgono». Il progetto Vivere Solidale nasce tre anni fa proprio dalla collaborazione tra Liceo Marconi e il Banco Alimentare. Tre le fasi in cui è articolato: la prima dove i volontari del Banco entrano nelle classi che aderiscono al progetto (12 classi nel triennio tra terze e quarte liceo per un totale di 210 alunni volontari) e raccontano la loro esperienza all’interno del Banco.

Nella seconda fase le classi hanno fatto a loro volta visita al Banco Alimentare accompagnati dai docenti, hanno visitato il magazzino con testimonianze dei volontari addetti alla raccolta e distribuzione degli alimenti e intervista ad alcuni enti caritatevoli assistiti convenzionati. La terza fase è quella più concreta dove sono stati distribuiti 180 scatoloni circa nelle 80 classi del liceo dove le famiglie degli alunni hanno contribuito a mettere cibo non deperibile. Oggi (venerdì) gli scatoloni sono stati raccolti volontari che gli hanno poi caricati sul furgone del Banco Alimentare. Il cibo raccolto sarà stipato nel magazzino di Pesaro per essere ridistribuito agli enti caritativi del territorio pesarese. I docenti organizzatori del progetto sono Daniela Dall’Acqua, Marilena Rossi, Elisa Cerri, Lucia Scavolini, Rossella Chiodini, Lucia D’Angeli, Ivana Scognamiglio, Paola Mazzocchi, Liliana Ricci, Luca Pedini, Francesco Perugini.

La qualità

«Non è la quantità raccolta quello che ci interessa in questo momento – precisa e conclude Silvana Della Fornace presidente del Banco Alimentare Marche – il lavoro con i ragazzi del Liceo Marconi è importante per il suo valore educativo: sperimentano valori come la gratuità, il dono, l’essere protagonisti nel comunicare alle famiglie questa esperienza che per diversi alunni continua infatti nel percorso di alternanza scuola lavoro proprio all’interno dei magazzini».

Luca Senesi