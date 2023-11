PESARO - Probabilmente la strada resa scivolosa dalla pioggia e magari un po’ di inesperienza, ma una ragazza di 21 anni, al volante di una Peugeot 206, ieri pomeriggio intorno alle 14.15 è finita in un fosso profondo circa 5 metri. Una grande paura ma fortunatamente nessuna conseguenza gravissima.

La ragazza procedeva lungo strada dei Colli a Trebbiantico e giunta nei pressi della struttura sanitaria Galantara, per ragioni che sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, ha perduto il controllo della sua auto, è finita fuori strada atterrando però, senza cappottare né piegarsi su un fianco, nel fosso alla sua destra. La giovane è rimasta incastrata nella Peugeot anche perché l’auto è stata semi inghiottita dalla vegetazione e aprire lo sportello non era per nulla semplice.

Vigili e 118 sul posto



Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Pesaro, e un’ambulanza del 118. Contemporaneamente è stato allertano anche l’elisoccorso. I vigili del fuoco hanno estratto la conducente dall’abitacolo della vettura e benchè le sue condizioni di salute non apparissero preoccupanti l’eliambulanza è comunque atterrata nei pressi dell’incidente e l’ambulanza in cui è stata caricata la ragazza l’ha accompagnata e poi trasbordata sul mezzo dell’elisoccorso. Da lì è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette.

Sono stati gli stessi vigili del fuoco a mettere in sicurezza la vettura per poi recuperarla e riportala sulla sede stradale.

Sabato scorso lungo la stessa strada si è verificato l’incidente mortale in cui ha perso la vita il centauro Giuseppe Marcheggiani di 43 anni padre di due bambini, volato nella scarpata.