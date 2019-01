Gli hacker delle prime visioni incassano bitcoin: quasi un milione di file sequestrati

di Luigi Benelli

PESARO - Il giro di video piratati era internazionale ma il braccio operativo era dell’hinterland di Pesaro, precisamente di Orciano. L’uomo aveva il compito di registrare nei cinema della provincia le prime visioni assolute per poi ottimizzare le immagini e l’audio e inserirle nei canali pirata. Il comando provinciale della guardia di finanza di Pesaro, al termine di una lunga e complessa attività investigativa, ha identificato uno dei più influenti gruppi di hacker informatici operanti in Italia e all’estero. Erano in quattro: oltre all’uomo sulla trentina di Orciano, disoccupato, c’erano anche un torinese, un milanese e un barese. Tutti in stretto contatto, pronti a usare il dark web per fornire serie tv e film. E si stima che il loro operato era così influente da gestire i due terzi di quanto viene scaricato dal web. Una squadra efficiente che dopo aver elaborato e ottimizzato quanto abusivamente registrato, distribuiva in rete, a fini di lucro, i file video realizzati. E si faceva pagare in bitcoin.