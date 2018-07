Gatto resta incastrato nel motore: servono cinque vigili del fuoco per liberarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ha rischiato grosso ma alla fine è stato tratto in salvo. Ieri pomeriggio poco dopo l’ora di pranzo un gattino di poche settimane era rimasto incastrato all’interno di una vettura parcheggiata in piazzale Cinelli davanti all’ingresso dell’ospedale San Salvatore. La proprietaria dell’auto mentre si apprestava a risalire ha sentito un miagolio sospetto e controllando la sua vettura ha visto il piccolo felino dietro la ruota. Tuttavia liberarlo da lì non era facile e allora ha chiesto aiuto. Qualche metro più in là sostava una pattuglia della polizia municipale e la ragazza ha spiegato ai due agenti la situazione. Così è stata chiamata una squadra dei vigili del fuoco. Sul posto è arrivata una squadra composta da cinque pompieri che tuttavia hanno faticato non poco nell’impresa. Il gatto impaurito non si faceva prendere e con il passare del tempo si era sempre di più incastrato nella carrozzeria e tra gli ingranaggi dell’auto. Alla fine però impresa compiuta e il gattino è stato liberato sano e salvo.