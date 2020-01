Pesaro, epidemia in Cina, Varotti a Shangai con la mascherina: «Coronavirus non ci avrai»

PESARO - Il coronavirus che sta alzando la soglia d’allerta sanitaria in Cina non è poi così lontano da noi. E non solo per le misure precauzionali che si stanno introducendo negli aeroporti internazionali in considerazione anche dell’elevato flusso di viaggiatori cinesi in transito in questi giorni per le tradizionali festività legate al Capodanno cinese.

Al di là della zona di Wuhan, ritenuta zona chiave per il controllo epidemico, in Cina vivono stabilmente per lavoro decine di pesaresi, tra cui il manager Cristiano Varotti, figlio del direttore provinciale della Confcommercio Amerigo Varotti, sposato con Dongmei. Vive a Changsha, provincia dello Hunan. Dal 2012 gestisce l’ufficio di rappresentanza della Regione Marche in Cina, si occupa di sviluppo di relazioni governative e di affari con enti pubblici cinesi e assistenza alle imprese italiane che vogliono entrare nel mercato. Ieri ha pubblicato sul suo profilo social una foto scherzosa insieme alla moglie dove entrambi indossano una mascherina protettiva delle vie respiratorie, una precauzione che come lui sta osservando la maggior parte dei cinesi. La coppia si è fotografata a Shanghai in mezzo alla folla e per rassicurare i familiari e gli amici in Italia ha corredato il tutto con una battuta scherzosa: «Siamo pronti, coronavirus non ci avrai».

