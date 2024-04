PESARO - Concretezza, determinazione, passione: sono queste le parole che definiscono al meglio Forza Pesaro, lista civica a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra Andrea Biancani. Capolista è Mila Della Dora, attuale assessore alla Rapidità, che nel tardo pomeriggio di ieri, accanto al candidato Andrea Biancani e dinanzi a una piccola folla di candidati e simpatizzanti ha tagliato il nastro della sede della lista elettorale in piazza Doria: «Sarà innanzitutto un luogo di confronto coi cittadini di ascolto della città - ha esordito Della Dora che ha ringraziato l’attuale sindaco Matteo Ricci per i 10 anni di amministrazione - con un numero whatsapp dedicato dove potranno essere inviate le proposte per migliorare la città. Quella che presentiamo stasera è una lista di persone gentili, capaci, motivate: con la gentilezza, diceva Gandhi, si può scuotere il mondo, ma noi ci accontenteremo di scuotere Pesaro, accanto ad Andrea».

APPROFONDIMENTI VERSO IL VOTO Elezioni, Fano si scalda. Centrodestra durissimo: «Prg in consiglio, blitz di fine mandato. Favoritismi per guadagnare consensi»

Due le linee direttrici principali del programma, che sarà presentato esaustivamente nelle prossime settimane: la manutenzione di strade, marciapiedi, fossi, parchi, scuole e impianti sportivi: «Lo sport è un asse fondamentale per la crescita della nostra città e dei nostri giovani, data la sua funzione sociale e la capacità di veicolare il nome della città e portare turisti». Attenzione anche al nuovo piano regolatore, «che dovrà rispondere alle esigenze della città senza compromettere l'ambiente e il paesaggio, andando a soddisfare le necessità di sviluppo economico, turistico, commerciale e industriale e donando nuova vita al patrimonio edilizio esistente». La sede di Forza Pesaro sarà aperta tutti i mercoledì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e i martedì e venerdì dalle 1 alle 20: i cittadini potranno portare le loro proposte e conoscere i candidati della lista. Nel 2019 la lista infatti, oltre a eleggere la Della Dora, ha avuto come rappresentante in Consiglio comunale Guerrino Amadori, ed espresso tanti rappresentati che si sono messi a disposizione nei quartieri: Chiara Gnucci in centro, Sara Piccioli e Andrea Colarizi alle Cinque Torri/Celletta/Santa Veneranda, Davide Cardellini a Pantano, Roberta Ferrini, Cristina Pozzi e Gianfranco Gentile a Villa San Martino. Per Andrea Biancani «Mila è un assessore esemplare e il suo apporto sarà fondamentale per queste elezioni: finisce un ciclo di governo importante e abbiamo bisogno di una amministrazione forte e capace con una visione importante che sappia governare e realizzare i progetti dal grande alle piccole cose».

Eleonora Rubechi

© RIPRODUZIONE RISERVATA