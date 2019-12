Pesaro, dimentica la porta di casa aperta, il ladro entra e gli ruba 500 euro

PESARO - E’ di circa 500 euro in contanti il bottino del furto in abitazione avvenuto lunedì mattina a Villa Ceccolini, in via Lago di Como. Un residente aveva dato l’allarme quando si era accorto della presenza dei ladri a quando sul posto sono arrivate le forze dell’ordine il furto era già stato commesso.

Tra l’altro il ladro (o i ladri) ha avuto gioco facile perchè la vittima uscendo aveva inavvertitamente lasciato aperta la porta di casa. Altri furti sono stati segnalati nella giornata di ieri ai danni delle auto parcheggiate nella zona del Rossini Center mentre altre segnalazioni, ma per tentativi di borseggio ai danni di alcuni anziani, sono giunte dalla zona del centro e del mare.

