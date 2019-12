​Furti senza respiro, case sotto assedio: frazione sorvegliata con 4 pattuglie

FABRIANO - Emergenza furti a Marischio: i carabinieri di Fabriano presidiano la zona con 4 pattuglie più una in borghese. Solo sabato sono stati controllati 70 veicoli e 47 persone di cui alcune sospette dopo le segnalazioni di cittadini spaventati. I residenti chiedono all’Amministrazione comunale di installare le telecamere di sicurezz. Dopo l’ondata di furti della settimana scorsa che ha interessato la frazione Marischio e il quartiere Borgo, sono stati potenziati i controlli nella frazione e nella periferia della città.

I carabinieri sono sul posto con più pattuglie, con l’obiettivo di presidiare il territorio e indagare sull’accaduto. Sabato, ad esempio, ben 4 pattuglie sono state schierate dal comando della Compagnia nelle frazioni. Nei pressi di Marischio sono state controllate 47 persone e 70 automobili. Proprio a Marischio i residenti non sono rimasti con le mani in mano. Quando si circola in paese con l’auto o quando si passeggia con il cane, gli occhi restano ben aperti. In diversi casi alcuni abitanti hanno contattato le forze dell’ordine per segnalare persone sospette che giravano per le strade. L’invito dei carabinieri è quello di chiamare i numeri di emergenza 112 o 113 in tempo reale e di evitare, come spesso accade, di comunicare su Facebook, ogni spostamento fatto.

I ladri non dovrebbero essere informati di come ci si muove! Prosegue, così, il controllo disposto dai carabinieri per prevenire reati predatori. I furti hanno interessato diverse villette di Marischio, settecolpi messi a segno e falliti, in una settimana, (in un episodio l’appartamento è stato messo anche a soqquadro), uno anche in via Sassi, quartiere Borgo di Fabriano, con la proprietaria che si è accorta che i malviventi erano entrati in casa in cerca di oro, nel tardo pomeriggio, solo quando è rientrata dal lavoro, all’ora di cena. Alcune segnalazioni sono arrivate anche da località Cortina San Nicolò.

