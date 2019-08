Daniele scopre una falla del Bluetooth e diventa una star della Silicon Valley

di Eleonora Rubechi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - È pesarese l’ingegnere che ha scoperto una clamorosa falla nel sistema di comunicazione bluetooth. La diffusissima tecnologia impiegata in miliardi di dispositivi, quali tablet, smartphone, automobili, auricolari, tastiere e mouse è risultata insicura grazie alle verifiche di un team di ricercatori, tra il quali primo Daniele Antonioli, della Singapore University formato dal dottor Nils Ole Tippenhauer del Cispa di Saarbrucken e Kasper Ramussen della Oxford University.Nel maggio 2018 il team ha individuato una falla nella sicurezza nella tecnologia bluetooth e condotto un severo attacco in grado di spiare e modificare il contenuto di comunicazioni cifrate di qualsiasi dispositivo bluetooth. Questo attacco è stato denominato Key Negotiation of Bluetooth (Knob) Attack, e sfrutta una falla di sicurezza nelle specifiche bluetooth che regolano le connessioni cifrate tra dispositivi, in particolare l’utilizzo di chiave crittografiche estremamente deboli che possono essere facilmente sfruttate da un attaccante per ottenere accesso ai dati.