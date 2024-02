PESARO - L’hanno vista in centinaia ieri pomeriggio la massiccia mobilitazione di pattuglie della polizia e di cani antidroga nel quartiere Loreto a due passi dalla chiesa che è il fulcro della zona. «Ma cosa succede?» era il tam tam che correva tra chat e telefonate.

Succede che la polizia ha deciso di fare un controllo massiccio e a sorpresa nella zona dopo le segnalazioni di bivacchi continui e sospetti fuori da alcuni locali. E per non lasciar spazio a interpretazioni sulla natura dei controlli gli agenti che si sono presentati intorno alle 16 in versione rafforzato (almeno quattro auto d’ordinanza) avevano portato con sè anche le unità cinofile antidroga. I poliziotti dovevano controllare e identificare gli avventori, i cani fiutare e individuare involucri sospetti. Nel mirino della polizia decine di albanesi che stazionano dal pomeriggio fino alle ore piccole. Non è andato tutto liscio e tra le forze dell’ordine e le persone sottoposte ai controlli - in una fascia d’età assolutamente trasversale - non sono mancati dei momenti di tensione che rischiavano di far degenerare una situazione che comunque veniva monitorata con un misto di curiosità e di apprensione dai tanti che si sono ritrovati a passare nella zona della rotonda. Nel corso dell’operazione gli animi si sono surriscaldati e ci sono stati anche alcuni momenti concitati ma la situazione per fortuna non è mai trascesa. Gli accertamenti sono andati avanti per diverso tempo e hanno portato all’identificazione di numerosi soggetti su cui sono in corso ulteriori verifiche.