PESARO «Nella Regione Marche ci sono ben 163 società sportive ogni 10 mila abitanti a fronte di una media nazionale di 102 (il 60% in più della media nazionale) pertanto capite il grande lavoro che tutti insieme stiamo facendo».



Lo ha dichiarato ieri mattina con orgoglio e soddisfazione Fabio Luna, presidente Coni Marche durante l’annuale Festa dello Sport, organizzata dal Coni Pesaro con i patrocini di Regione Marche, Provincia e Comune di Pesaro.

A Palazzo Montani Antaldi sabato mattina sono stati consegnati i più alti riconoscimenti in ambito sportivo premiando coloro che si sono distinti in questo anno con risultati che toccano l’impegno degli atleti ma anche le società, dirigenti, tecnici, arbitri, giornalisti sportivi e organizzatori di eventi.



Ecco allora i diplomi al merito sportivo riconosciuti dal Coni di Pesaro e Urbino a Ginevra Cannuli, Amelia Piastra, Benedetta Necchi e alla Bocciofila Metaurense per le bocce; Luciano Contorni, Michela Donati e Cristina Giorgetti per il tiro con l’arco; Viola Patrignani per il canottaggio, Maria Vittoria Marchetti e Rosalba Barattini per la danza sportiva; Filippo Canter (14enne che si è regentemente laureato campione italiano nella sua categoria) e Lucrezia Carletti per il judo; Asd Futura per il pentathlon moderno; Arianna Ovarelli, Luca Nardi, Federica Urgesi e Ilary Pistola nel tennis; al dottor Piero Benelli per la medicina sportiva, Niccolò Sancisi nel triathlon, Enrico Battisti nel calcio, Alessandro Rinolfi nell’automobilismo, Federico Roberti, Filippo e Valentina Bartolucci per la pallavolo, Gaia Piermaria nel pattinaggio artistico e Melissa Magi nel nuoto.



Il valore per tutti



«La festa dello sport è un evento molto importante ed emozionante ed abbiamo deciso di festeggiarla in ogni provincia perché riusciamo così ad essere più vicini ai territori - aggiunge Il delegato del Coni Pesaro, Fabrizio Tito – non dimentichiamoci che lo sport è importante non solo per chi raggiunge risultati importanti ma anche per tutti coloro che lo praticano e che, ad esempio negli sport di squadra, danno il loro contributo alla vittoria». Altri premi da segnalare sono quelli del Coni regionale per l’atleta esemplare ad Alice Pagliarini nell’atletica leggera; Stelle d’argento al merito sportivo per Maurizio Tonelli per la pesca sportiva, Tonino Tonelli e alla Bocciofila San Cristoforo per le bocce. Stella di bronzo al merito sportivo per il pugile Marco Minardi mentre la Palma di bronzo al valore tecnico è andata al pescatore sportivo Mirko Eusebi.



Medaglie d’argento per il valore atletico a Marco Eusebi (pesca sportiva) e Riccardo Pianosi (vela). Medaglie di bronzo a Diego di Fabio (automobilismo), Edoardo Giorgetti (nuoto), Livio Piccolo (paracadutismo), Elisa Primavera (bowling), Manuel Reggiani (motonautica).