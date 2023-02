Il Carnevale dei ragazzi riempie Pesaro dopo 2 anni, vince San Carlo. Il selfie del vescovo Salvucci: «È la prima volta che mi vesto da... vescovo»

Il 66° Carnevale dei ragazzi è tornato a Pesaro: vince la parrocchia di San Carlo. Dal palco del Carducci Ricci ringrazia gli organizzatori: «Quello che fate per la città è molto bello», e lancia un messaggio di pace: «Il nostro cuore è vicino a coloro che non possono gioire perché sono in un territorio di guerra»



«Felice di vedere il centro storico e piazzale Carducci piena di bambini e famiglie, dopo anni di stop a causa del Covid. Il Carnevale dei ragazzi è sempre un momento di spensieratezza». Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è intervenuto al termina della sfilata dei carri e delle maschere, che nel primo pomeriggio di oggi ha animato le vie di Pesaro. «Da questa manifestazione voglio lanciare un messaggio di pace, oggi il nostro cuore è vicino a coloro che non possono gioire perché sono in un territorio di guerra».

Il selfie del vescovo

Presente il vescovo Sandro Salvucci

Il Carnevale dei ragazzi è stato vinto dalla parrocchia di San Carlo. Alla premiazione, oltre al sindaco Ricci, era presente anche il Vescovo di Pesaro S.E. Mons. Sandro Salvucci. «Ringraziamo le parrocchie e tutti coloro che si adoperano per la riuscita dell’evento – continua Ricci -, sappiamo che è uno sforzo organizzativo molto grande, ma quello che riuscite a fare è davvero molto bello».

A guidare il Carnevale dei ragazzi, Rabachèn e sua moglie, la signora Cagnèra. «Due personaggi che rappresentano la storia del nostro territorio. Il re e la regina dell’allegria e del buon umore, due figure che hanno cresciuto, divertito e donato gioia ai bambini di tutte le età e a tante generazioni di pesaresi. Viva il Carnevale», ha concluso Ricci dando appuntamento al 2024, anno della Capitale Italiana della Cultura.