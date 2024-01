PESARO I giovani studenti del territorio saranno tra i protagonisti della cerimonia di inaugurazione di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024: sabato 20 gennaio, all’interno della Vitrifrigo Arena, uno spazio speciale è stato riservato agli oltre 2000 ragazzi, di tutte le età, provenienti da tutte le scuole di ordine e grado di Pesaro (dai 6 anni in su) a cui si sono aggiunti quelli di 8 istituiti della provincia, provenienti da Mercatino Conca, Urbino, Fano, Terre Roveresche, Cagli e Vallefoglia.

APPROFONDIMENTI GLI EVENTI Baglioni, Mattarella e Vuelle: lo stress test della Vitrifrigo Arena in 96 ore di fuoco a Pesaro. Pieri: «Una sfida, ma siamo pronti» L'INAUGURAZIONE Mattarella, presenza Capitale: il presidente come una rockstar fa segnare il sold out alla Vitrifrigo Arena per Pesaro2024 (presentata da Bonolis). Tutto il programma



L’emozione

«È una grande emozione per tutti noi», sottolinea l’assessore alla gentilezza e alla crescita del comune di Pesaro Camilla Murgia. «Specialmente per quelli più giovani, che da settimane attendono questo appuntamento. Tramite le docenti mi arrivano testimonianze di trepidante attesa, di curiosità e senso del momento solenne. Sono certa che sarà per loro sicuramente un momento da ricordare per sempre». Il rapporto con le scuole è nato fin da subito in sinergia con i progetti della capitale della cultura, «fin dalla stesura del dossier di candidatura, con il coinvolgimento di studenti delle superiori. - prosegue Murgia - Dopo la proclamazione abbiamo iniziato subito a dialogare con tutti gli istituti della provincia, di tutti gli ordini, attraverso incontri plenari con i direttori artistici e i progettisti, per delineare e definire le linee progettuali dedicate alle scuole. Ad oggi su 5 progetti abbiamo l’adesione di centinaia di scuole della provincia con il coinvolgimento di decine di migliaia di studenti. Queste scuole sono state invitate alla cerimonia perché sono parte essenziale e attiva di Pesaro 2024, questo perché da anni si lavora con grande sinergia e condivisione».

Il lavoro

Il mondo della scuola è dunque ben rappresentato da studenti e studentesse, docenti, dirigenti, personale scolastico, senza dimenticare il contributo dei servizi educativi del Comune. Un lavoro di confronto e condivisione che è sempre stato alla base del lavoro di questa amministrazione: «Come dicevamo, fin dalla stesura del dossier, l’incontro è stato aperto a dirigenti e docenti ed ora si sono formati numerosi tavoli operativi, coordinati dalla referente delle scuole di Pesaro2024 e dal mio assessorato. Abbiamo costituito insieme, con un grande lavoro di progettazione partecipata e condivisa, quelli che saranno gli eventi con le scuole protagoniste: dalle letture ad alta voce, alla botanica partecipativa, alle attività di conoscenza e promozione del nostro patrimonio culturale. Tantissime attività declinate nei vari ordini scolastici che attraverserà l’intera provincia. Il tutto è frutto di un continuativo dialogo e confronto con le scuole che come amministrazione portiamo avanti da anni, e che diventano con la capitale della cultura, occasione di crescita e consolidamento di buone prassi da conservare nei prossimi anni».

Il futuro

Non a caso i termini più profondi del dossier guardano il futuro di una città che intende costruire e costruirsi anche dopo l’anno di capitale della cultura: «Per i ragazzi e le ragazze la capitale diventa una grande occasione di crescita, da quella culturale a quella sociale (molti volontari sono giovanissimi), diventa un momento per poter godere della nostra città in una chiave diversa, e avere, almeno per un anno, una serie di possibilità di nuove conoscenze», sottolinea Murgia e conclude con la speranza che questo «possa essere per loro un momento da godere appieno, grazie agli ospiti che arriveranno e grazie alle attività pensate con le scuole e con le politiche giovanili».