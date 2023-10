PESARO - Demolizione e ricostruzione della scuola Dante Alighieri, il Comune incontra i progettisti per l’ultima volta. «Progetto verificato, a novembre via al cantiere», dice l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Pozzi. C’è stato un passaggio importante l’altro giorno per l’atteso intervento che riguarda il plesso della scuola media di via Gattoni, a Soria.

C’è stato un incontro con i progettisti dove sono stati messi a punti gli ultimi dettagli. Al termine della riunione, l’assessore al Fare Pozzi ha comunicato che il progetto è già stato verificato, quindi ha ottenuto il placet finale ed entro fine novembre potrà partire il cantiere. Lavori che, secondo il cronoprogramma originario, sarebbero dovuti iniziare tra novembre e dicembre 2022, con la scuola già al tempo libera dagli studenti. Invece praticamente cominceranno un anno dopo.

Il cronoprogramma

Il problema è che poi ci sono stati una serie di intoppi. Il progetto ha dovuto essere adeguato più volte per cercare di mantenere il finanziamento ottenuto dentro i costi, vedi le materie prime. Poi era stato affidato l’incarico professionale per integrazione di indagini e verifiche strutturali con consulenza geotecnica, mentre la gara per la direzione lavori era andata deserta. In seguito il Comune aveva avviato le pratiche per una procedura negoziata al fine di individuare il direttore dei lavori. Incarico affidato a maggio e accertato in questi giorni dagli uffici: su tre partecipanti l’appalto, per circa 240mila euro, se l’è aggiudicato una società di Rimini, l’Inteso Ingegneria Per rifare la Dante Alighieri, c’è un investimento di 6,5 milioni di euro, di cui i due terzi coperti da un finanziamento regionale. L’attuale immobile scolastico di Soria verrà demolito e ricostruito nella parte relativa alle classi e altri spazi, eccetto per palestra e auditorium, già sottoposti a lavori di ristrutturazione. La nuova struttura di Soria si svilupperà su due livelli: il piano terra sul lato di via Gattoni, il secondo piano collocato nella parte di via Fedeli. Nel nuovo edificio troveranno spazio 21 aule per le lezioni degli studenti, 2 aule di musica, 2 biblioteche, un’aula di sostegno e due per i professori, gli spogliatoi della palestra e un locale per l’infermeria al secondo piano. L’impresa aggiudicataria dell’appalto aveva rinunciato, dopo alcuni problemi emersi, e gli uffici sono andati avanti nella graduatoria, arrivando alla terza classificata, Rti composto da Gm di Fano e Consorzio Artigiani Romagnolo di Rimini. I lavori, secondo i tempi indicati nell’appalto, dureranno due anni dall’avvio del cantiere. Gli alunni dell’Alighieri sono già stati trasferiti, nel settembre 2022, a Pesaro Studi, da quest’anno insieme ai 250 ragazzi dell’elementare Mascarucci. Tutti torneranno a fine lavori in via Gattoni.

La deadline

Il Comune ha, infatti, deciso di liberare la struttura Mascarucci di via Agostini (che verrà venduta, con l’ultimo sì arrivato in consiglio comunale), dopo i danni del sisma dello scorso novembre. In Soria proseguono anche i lavori, finanzati dal Pnrr, per il nuovo polo dell’infanzia. Il vecchio asilo Skarabokkio è stato completamente demolito, e si va verso la ricostruzione. I bimbi dell’asilo di via Rigoni sono stati spostati nell’edificio di viale Trieste 391, vicino a Pesaro Studi. La fine dei lavori è prevista per il 14 gennaio 2025.