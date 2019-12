Pesaro, il borgo è infestato dalle termiti "esotiche": tre anni per la disinfestazione

PESARO - Le termiti “importate” da chissà dove sono diventate infestanti e il borgo di Trebbiantico si ritrova ormai da qualche anno sotto osservazione. Una “quarantena” che è iniziata a cavallo tra il 2017 e il 2018 e che si concluderà solo l’anno prossimo, alla scadenza del triennio di disinfestazione di cui si sta occupando Aspes attraverso ditte specializzate del settore.

La singolarità è che si tratta del primo caso di infestazione da termiti segnalato, accertato e monitorato nel territorio comunale di Pesaro. Ma è anche uno dei pochissimi registrati in Italia. E proprio la scarsità di precedenti ha contribuito a rendere ancora più complesso l’intervento di bonifica. Si tratta di termiti del legno che vivono in ambienti protetti, per questo sono difficili da trovare - finché non è troppo tardi, ad infestazione conclamata.

Alcuni paesi soffrono la presenza di termiti aggressive e diffuse grazie al clima favorevole e alle tecniche costruttive che ne permettono la proliferazione all’interno di strutture lignee negli abitati. In Italia le termiti ci sono ma pochi lo sanno!

