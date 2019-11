Ancona, un ratto riesce a intrufolarsi tra i passeggeri. Paura sull’autobus diretto a Jesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sale al capolinea di piazza Cavour, lo scoprono alla fermata del porto e resta nascosto fino a Jesi, al termine della corsa. Storia di une della corsa ditra Ancona e Jesi di mercoledì alle 17. Il ratto portoghese è stato scoperto da due passeggere inorridite rimaste incredule di fronte a quanto stava accadendo su un bus di prima classe, l’ultimo modello della flotta Sacsa a pedana bassa acquistato pochi mesi fa. Il ratto è stato avvistato da alcuni passeggeri muoversi furtivo alla fermata porto del bus di linea extraurbana Sacsa. Era già a bordo, ma nessuno se ne era accorto, probabilmente era salito in piazza Cavour, dove c’è il capolinea. Un ospite indesiderato che per tutto il viaggio non ha fatto che nascondersi e sfrecciare tra i sedili, mentre i passeggeri inorriditi cercavano di tenere su i piedi per non imbattersi nello sgradito intruso. «Sono rammaricato di questo spiacevole episodio - dice il presidente Atma Muzio Papaveri che gestisce il trasporto pubblico di tutta la provincia di Ancona - Purtroppo in città ci sono i topi, poteva succedere altrove e su un altro autobus. Non sarebbe possibile prevederlo, visto che al capolinea i mezzi devono restare con le porte aperte per far salire i passeggeri».