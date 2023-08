Pesaro, misteriosa esplosione scuote la zona di piazza Redi: vibrano le finestre e partono gli allarmi. È giallo

PESARO - Boato in piazza Redi e paura per i residenti. Tremano le finestre e nella macelleria della piazza scatta l'allarme. Sul posto sono subito arrivati vigili del fuoco che non hanno rilevato nulla di particolare.

Hanno chiesto l'intervento dei tecnici che non hanno individuato perdite di gas né altro e anche i vigili urbani non hanno trovato elementi che potessero spiegare l'accaduto. Alla fine si pensa possa essere stato scoppiato un grosso petardo lanciato all'interno di una grata. Il boato si è sentito introno alle 17.30.