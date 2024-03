PESARO Un simbolo di parità di genere e di speranza per le generazioni future, perché anche nel mondo dello sport vengano meno disparità e diseguaglianze di genere: le due giovanissime atlete Valentina Marra e Viola Patrignani hanno ricevuto dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Marche un attestato di benemerenza e una medaglia per le loro imprese sportive, raggiunte in specialità fino a pochissimo tempo fa di pertinenza prettamente maschile.

La competizione

La pesarese Valentina Marra infatti, è campionessa italiana di pugilato, in forza all’Arma dei Carabinieri, mentre Viola Patrignani originaria del Montefeltro, ha trionfato per due volte nei Mondiali di canottaggio e ha ottenuto la medaglia di bronzo al Mondiale di Barletta, in coppia con un’atleta disabile. «Ottenere risultati nello sport richiede sacrificio e dedizione - ha affermato la Consigliera Regionale Micaela Vitri rivolgendosi alle due campionesse - ma i vostri successi rappresentano anche una vittoria per tutto il territorio marchigiano anche perché avete dimostrato di saper abbattere le barriere di genere, ottenendo grandi traguardi sportivi nel segno dell’inclusione sociale e dimostrando che non esistono discipline sportive solo maschili». «Abbiamo bisogno di messaggi positivi - ha continuato Rosina Alessandri Commissione Pari Opportunità della Regione Marche - i vostri risultati apriranno una strada per la parità di genere in ambito sportivo anche per altre ragazze che vi prenderanno come esempio: avete dimostrato che con perseveranza e costanza ogni traguardo è possibile. Il nostro augurio è che possiate vivere veramente la parità di genere, che questa non rimanga solo una vuota locuzione, che non si debba mai più parlare di iniziative “in supporto delle donne”, ma di iniziative per le donne: che la parità coincida con la normalità di ogni giorno, in ogni ambito».

«Successo per tutta la comunità»

«Sono molto felice per i vostri risultati, raggiunti in sport che in un’epoca non troppo lontana erano solo ad appannaggio maschile - sottolinea Anna Rita Calavalle, Consulente della Commissione Bicamerale d’inchiesta sul Femminicidio e Violenza di genere -si tratta di un successo per tutta la comunità: lo sport, la scuola, tutto ciò che a che fare col mettere alla prova l’individuo e allenarlo ad affrontare sacrificio e delusioni, sono ambiti che meritano riflessione e che sicuramente andranno approfonditi in Commissione. Siamo molto felici di questo riconoscimento, per noi rappresenta un grande passo avanti nel mondo dello sport e soprattutto nelle nostre discipline” concludono le atlete, che si preparano ad affrontare nuove sfide europee e nazionali».