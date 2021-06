Choc ai campionati nazionali di pattinaggio: tre baby-atlete ferite dopo una caduta in pista

SENIGALLIA - Tre giovani atlete sono rimaste ferite ieri intorno alle 20 in un incidente avvenuto al pattinodromo Stefanelli, durante i campionati nazionali di pattinaggio. Due di loro sono state medicate sul posto, per le escoriazioni riportate durante la brutta caduta, mentre per una 12enne di Pescara si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari, la giovanissima atleta è stata trasferita con un’ambulanza del 118 all’ospedale regionale di Torrette. Quando è arrivata la chiamata sembrava che le condizioni della 12enne fossero preoccupanti poi però si è ripresa. L’ambulanza è partita dal pattinodromo della Saline con i lampeggianti accesi ma senza sirene. L’assessore allo Sport Riccardo Pizzi, che ha presieduto alle successive premiazioni, si è tenuto aggiornato sulle sue condizioni, dispiaciuto per l’accaduto e preoccupato per la giovane e alle 21 ha avuto conferma che la ragazza stava meglio.

Le altre due atlete ferite sono rimaste a bordo della pista per seguire le premiazioni. Un brutto spavento per tutti che si è risolto senza gravi conseguenze e non ha oscurato la grande giornata all’insegna dello sport dove tutto ha funzionato bene. Ieri agli Italian Roller Games è stata la giornata di Linda Rossi. Si è aggiudicata lei il primo titolo, giocando in casa e confermandosi ancora una campionessa. Ieri sono stati assegnati 12 dei 38 titoli nazionali totali, di cui uno è andato alla giovane senigalliese, più i quattro del Trofeo Skate Italia R12. Oltre 700 atleti iscritti e 99 società partecipanti presenti in questi giorni a Senigallia. Con un minuto di silenzio è stato ricordato Sergio Rossi, l’ex campione del mondo di pattinaggio scomparso nei giorni scorsi.

La kermesse rotellistica protagonista al pattinodromo Stefanelli alla Saline è partita sabato e terminerà martedì. Agli Italian Roller Games la città di Senigallia si è fatta trovare pronta ad ospitare i Campionati Italiani su pista di Pattinaggio Corsa, che sconfinano in territorio marchigiano per l’unica tappa fuori dalla Romagna del grande evento rotellistico, programmata dalla Fisr. I migliori atleti della disciplina si stanno sfidando nella quattro giorni di gara lungo i duecento metri dell’anello, a curve sopraelevate con pendenza costante, del Pattinodromo comunale, tirato a lucido per l’occasione dall’Amministrazione locale, partner della Federazione in collaborazione con la società Luna sport Academy di Senigallia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA