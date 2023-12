Una nuova vettura per ANT Pesaro: in memoria di Anteo il soccorso giornaliero per oltre 120 famiglie

PESARO È con grande affetto che tutta la Delegazione Ant di Pesaro intende ricordare e ringraziare Anteo. La sua famiglia, infatti, ha voluto donare all'ente italiano del Terzo Settore che fa dell'assistenza oncologica domiciliare gratuita la propria missione una nuova auto Fiat Panda ibrida. Con un gesto che non è solo un prezioso aiuto per la nostra equipe sanitaria, che ogni giorno porta cure mediche specialistiche ad oltre 120 pazienti e le loro famiglie nella provincia di Pesaro Urbino, ma anche un esempio concreto di tutela per l'ambiente.

LEGGI ANCHE: Pesaro, ragazzo 26 anni all'improvviso precipita dal quarto piano in pieno centro storico. Fidanzata sotto choc, adesso lotta per la vita a Torrette

Il ricordo

Anteo, del resto, è stato seguito nelle fasi più avanzate della sua malattia dalla dottoressa Germana Severini e dall'infermiere Andrea Betti dell'equipe sanitaria Ant di Pesaro e, prima di lasciare i suoi cari, ogni giorno aveva cercato di capire come avrebbe potuto rendersi utile ad Ant.

E i suoi congiunti, allora, appena è venuto a mancare si sono mossi per soddisfare il bisogno primario di una squadra che assiste a casa chi soffre: avere mezzi adatti allo scopo. Da oggi, così, gli operatori sanitari che percorrono tanti chilometri ogni giorno per portare l'assistenza a casa dei pazienti oncologici e i volontari del Servizio Famiglia Ant utilizzeranno per svolgere il proprio prezioso lavoro anche la Panda donata da Anteo e dalla famiglia Del Pivo. E ad Ant, dunque, non resta che ringraziare lui e loro per la generosità, mandando un ricordo di infinito affetto e simpatia per una persona speciale che ormai non c'è più.