Nuova questura di Pesaro, il ministro Piantedosi fissa la data: «Pronta entro settembre 2026»

Nuova questura di Pesaro, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha fissato la data della conclusione dei lavori: entro settembre 2026. «Lo scorso 6 luglio è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il ministero dell'Interno, il ministero della Difesa, il comune di Pesaro e l'agenzia del Demanio - ha spiegato - per la cessione di un'area della caserma Cialdini».

Il cronoprogramma

«Il cronoprogramma per la realizzazione dell'operazione - ha rimarcato - prevede la conclusione dei lavori e la conclusione dell'opera entro il terzo trimestre del 2026. L'iter è costantemente monitorato sia dalla prefettura che dalla questura per fornire ogni apporto per rispettare i tempi programmati».