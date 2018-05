Le extension comprate su internet non arrivano mai: denunciato il truffatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOVAFELTRIA - Era diventata super extension anche il tempo di consegna. Troppi giorni in attesa che quelle tre confezioni per allungare i capelli arrivassero e così, dopo aver pagato 165 euro tramite bonifico su carta Postepay, ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri della stazione di Novafeltria. Risultato: i militari sono risaliti a F.G., 27enne angolano residente ad Ancona, deferendolo in stato di libertà. Nonostante le reiterate richieste da parte della vittima le tre confezioni di extension, regoilarmente pagate, non sono mai state consegnate. Probabilmente non sono mai esistite se non in foto, su Internet, dove la donna di Novafeltria le aveva viste per poi pensare di acquistarle.