Arisa, nuovo look: frangetta e treccine. Ecco il motivo: «Soffro di tricotillomania»

Arisa sfoggia il nuovo look. Grazie all'uso di extension, la cantante ha avuto modo di ritornare ai suoi amati capelli lunghi. Ombrellino rosa, occhiali da sole e treccine: questa è la nuova moda di Arisa.

Il "disturbo" di Arisa

Arisa ama sperimentare sempre diversi tagli. Nel corso degli anni l'artista ha cambiato tanti look, anche a causa di un disturbo chiamato tricotillomania. Come lei stessa ha confidato ai suoi follower su Instagram, si tratta di un disturbo ossessivo-compulsivo -non molto conosciuto - causato dallo stress e dall'ansia, che la porta a volte a strapparsi i capelli da sola, costringendola poi a rasare la chioma, per evitare il rischio di dermatiti o alopecia: «Quando me li sento lunghi me li stacco senza accorgermene», aveva confessato Arisa.

APPROFONDIMENTI IL CONCORSO Mister Italia, Mattia Paladini di Sassoferrato in corsa per accedere alla finale: appuntamento con il sogno a Giulianova

Nell'ultimo anno ha cambiato più volte il taglio di capelli e anche il colore. Recentemente si era mostrata ai fan con i capelli color rosa, le piace molto sperimentare stili diversi. Ora, la cantante ha scelto per l'estate un nuovo taglio, ancora più glamour.

Nuovo trend

Frangia e treccine extra long. Arisa ha scelto un look che incarna perfettamente il suo modo di essere, facendo impazzire non poco i fan, che come al solito esaltano la sua bellezza nei commenti: «La più bella di tutte» scrive un utente.

Insomma, il nuovo look di Arisa è super approvato, perfetto per la stagione estiva.