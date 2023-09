PESARO Altri appartamenti e residence al posto dei vecchi hotel da anni chiusi. Adesso tocca all’ex Bussola, immobile oggi di proprietà della Silver Fox, società immobiliare che fa capo agli eredi Berloni, degli omonimi depositi Fox Petroli, e che nelle intenzioni vuole diventare una nuova struttura residenziale sul lungomare di Levante. Un’operazione legata a doppio filo al futuro dell’hotel International, sempre a Levante e sempre di proprietà della società immobiliare.

Il primo sì è stato incassato nell’ultima Conferenza di servizi che ha dovuto esaminare la proposta di variante al Prg proposta dalla Silver Fox per un cambio di destinazione d’uso e riconversione. In prospettiva ci sarà dunque la realizzazione di appartamenti all’ex Bussola e il trasferimento della capacità ricettiva all’hotel International, chiuso da oltre 20 anni. In sostanza la Silver Fox lo scorso luglio ha formulato una richiesta di variante al Prg vigente per la modifica della destinazione d’uso dell’ex Bussola, da struttura turistico ricettiva a residenziale, con contestuale trasferimento della capacità ricettiva sull’International.



La seduta



Dopo la seduta del 30 agosto della Conferenza che ha dato il suo sì si attende l’iter amministrativo delle variante, mentre il permesso di costruire e trasformare l’ex Bussola in residenziale, potrà essere rilasciato solo successivamente alla garanzia di una fidejussione bancaria in favore del Comune di Pesaro. Il progetto prevede di ricavare appartamenti all’ex Bussola, trasformando le sue 52 camere affacciate su viale Nazario Sauro. Mentre per l’International su via Da Vinci, l’Amministrazione comunale sarà chiamata ad approvare un piano particolareggiato. Entrambi i vecchi alberghi sono stati a suo tempo acquistati all’asta. L’International rientrava all’interno di un vecchio fallimento di un’impresa edile ed è stato acquistato per 835mila euro nell’inverno del 2020. Prima era toccato alla Bussola. Ora si definisce il futuro delle due strutture con un’operazione simile a quella portata a termine a suo tempo da Nardo Filippetti con la trasformazione e trasferimento della capacità ricettiva dell’ex hotel Rex al Nautilus e la realizzazione del residence luxury Trieste 100 in via di ultimazione.

Operazioni urbanistiche



L’avvio di operazioni urbanistiche e di trasformazione ha toccato negli ultimi anni strutture come il nuovo hotel Vienna che si prepara all’inaugurazione ufficiale da condhotel, lo Sporting sempre su viale Sauro acquisito dall’imprenditore Camillini della Tecnoplast, l’ex hotel Lido in mano a Mati Group di Mauro Bosco e l’hotel Garden del gruppo Renco già demolito a inizio estate per diventare un nuovo 4 stelle.