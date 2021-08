Due anni di avances e pedinamenti, poi scatta l'aggressione sessuale a una ragazza: 60enne arrestato

MONTELABBATE - Aggredita da chi le aveva fatto proposte spinte, pedinandola ossessivamente. Lui è stato arrestato poco dopo. Il fatto è accaduto ieri mattina alle 7,30 a Montelabbate. Una giovane si stava preparando per andare al lavoro quando si è trovata davanti un uomo di 60 anni che senza perdere troppo tempo ha tentato di assalirla.

C’è stata una colluttazione, lei ha cercato di divincolarsi, dimenarsi finchè è caduta a terra. Qui in qualche modo è riuscita a togliersi dalla presa di lui ed è scappata in strada tra urla e rabbia. Ma qui ha realizzato che una sua familiare sarebbe potuta essere in casa visto che era andata via per poco tempo, così, armata di coraggio è rientrata per evitare che l’uomo potesse entrare in contatto con lei. Del 60enne non c’era più traccia, così è stato dato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze della giovane e di alcuni vicini di casa che hanno sentito il trambusto e assistito alle fasi finali della scena. Un fatto che ha destato molta preoccupazione e che ha portato alcuni residenti ad affacciarsi sulla via. L’aggressore era un volto noto nel quartiere, così i militari si sono messi sulle sue tracce. Un’azione fulminea tanto che in pochi minuti erano a casa sua e l’uomo stava proprio in quel momento rientrando nell’abitazione. Era stato descritto con una maglietta, che nel frattempo aveva cambiato per dissimulare quanto aveva appena fatto. Messo alle strette, è stato arrestato. Si tratta di un 60enne del posto, disoccupato, percettore del reddito di cittadinanza. Da quanto è emerso, erano due anni che l’uomo aveva messo gli occhi sulla ragazza. Tanto che la seguiva, si faceva trovare davanti casa o in altri luoghi frequentati da lei. Non solo, la vessava e la apostrofava con frasi pesanti e disturbanti. Tanto che lei aveva cambiato abitudini modificando alcuni orari per evitare di incontrarlo. Non era mai andato oltre, anche se tutto ciò era già pesantissimo. Domenica ha scavalcato il cancello di casa e si è introdotto all’interno per assalirla. I reati ipotizzati sono tentata violenza sessuale, atti persecutori, lesioni personali, violazione di domicilio.